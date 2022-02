Coates: «Espero que o Matheus não passe por muitos jogos como este»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sebástian Coates lamentou esta terça-feira os erros defensivos que o Sporting cometeu frente ao Manchester City e que acabaram por ser fundamentais para que o resultado final fosse tão desnivelado (0-5).

"Eles têm muita qualidade e foi isso que aconteceu. O mérito pelo esforço é de todos, dos adeptos que viram que tentámos de todas as maneiras. Mas eles têm muita qualidade. Cometemos alguns erros e isso faz parte do futebol. Contra estas equipas esses erros resultam em golos. Há que continuar, descansar e pensar no campeonato", começou por dizer o defesa-central dos leões, em declarações à CNN.

Apoio dos adeptos no final



"Sentimos que os adeptos estão connosco. Desde o começo e há que agradecer. A equipa tenta de todas as maneiras, em todos os jogos dá tudo e isso é bom para os adeptos. Tentamos sempre até ao fim, não importa o resultado."



Em declarações à ELEVEN

"Não. Espero que o Matheus não passe por muitos jogos como este. eu ja tenho alguns que foram dificeis, mas o importante é que a equipa deu tudo. sabíamos que íamos jogar contra uma equipa muito dificil, uma das melhores do mundo, com jogadores de grande qualidade. cometemos alguns erros que eles souberam aproveitar."

"Não fizemos o principal. Na primeira parte tivemos situações, cometemos alguns erros, mas o importante era sair com uma mentalidade de deixar tudo, tentar marcar um golo e que não marcassem mais. Não há muito a falar. O grupo dá sempre tudo. A maior resposta que podemos ter é o apoio dos adeptos que foi espectacular."

"Enfrentámos uma das melhores equipas do mundo. tem muitos jogadores com muita qualidade e um treinador muito bom. todos viram que deixamos tudo, cometemos alguns erros."

"Acho que nao. por isso também agradecer aos adeptos e à equipa. Não importa contra quem joguemos nem o resultado, tentamos sempre fazer o melhor e dar tudo. Acho que os adeptos viram isso e por isso apoiaram", terminou.