Coates: «Estou a jogar e a ser importante no Sporting»

Coates aterrou esta segunda-feira em Montevidéu, capital do Uruguai, dando o pontapé de saída no período em que vai estar concentrado com a celeste. Palavras curtas mas diretas do capitão do Sporting aos jornalistas, sublinhando o bom momento que vive de leão ao peito.





"É importante e todos procuramos isso - chegar a uma equipa e jogar. Felizmente estou a jogar e a ser importante no Sporting, algo que quero tentar aproveitar", atirou o central, de 31 anos, também feliz por jogar pelo seu país: "Estou contente por estar aqui, na seleção. Sou chamado num bom momento, porque estou a jogar bastante. Quero, agora, estar à disposição do Diego [Alonso]. Se falámos? Sim falei com ele - aliás, ele falou com todos os jogadores."Nota final para as rondas decisivas rumo ao Mundial. "Peru decisivo? Não, são os dois. Ganhar ao Peru seria um passo importante, mas temos de estar focados nos dois jogos", atirou.O Uruguai está na quarta posição da qualificação sul-americana, a última vaga de acesso direto, dado que o quinto disputa um playoff.