Coates explica porque não saiu do Sporting após o ataque à Academia: «Estaria a voltar as costas aos adeptos»

Coates estava no balneário do Sporting quando se deu o ataque à Academia de Alcochete, em 2018, no entanto, ao contrário de outros nove jogadores, o uruguaio não quis rescindir contrato por sentir que, se o fizesse, estaria a "voltar as costas aos adeptos"."São momentos difíceis. Mas também fazem parte da minha experiência no clube. Gostava de não ter tido essa experiência, mas aconteceu. Ecom tudo aprendemos sempre alguma coisa. Foi uma aprendizagem de que quando as coisas não correm bem o grupo mantém-se unido e isso é o mais importante. É preciso dizer também que não foram todos os adeptos do Sporting, foram alguns que tinham outras ideias, mas não podemos incluir o Sporting no que sucedeu", começou por explicar, à RTP, detalhando o que sentiu após o sucedido: "O Sporting abriu-me as portas, os adeptos apoiaram-me sempre. Nunca pensei que aquilo representasse o mundo Sporting, eram só alguns adeptos. Por isso, se saísse estaria a voltar as costas a todos os outros adeptos do Sporting e isso não me pareceu correto".Noutro âmbito, instado a escolher o melhor momento que viveu em Alvalade, o capitão foca-se no "presente". "É difícil escolher um só momento, normalmente as pessoas lembram-se das conquistas, um campeonato, uma Taça. Mas para mim o melhor momento é sempre o presente, o dia a dia, partilhar o balneário com os meus colegas, ser jogador do Sporting sempre foi maravilhoso", apontou.E ainda quanto ao presente, no que respeita às contas do campeonato, Coates promete luta aos rivais até final, a despeito de a equipa ter arrancado mal a época. "Podíamos ter feito as coisas melhor no início. Hoje estamos melhor, não significa que os vamos ultrapassar, mas sentimo-nos melhor como equipa, vamos tentar tudo para os ultrapassar. Vamos jogo a jogo e no final veremos", frisou, com elogios a Rúben Amorim: "Aprendi muito com ele. É um treinador que puxa sempre pelos jogadores. Temos estabilidade, é muito mérito do Rúben, da estrutura e dos jogadores".A finalizar, quanto ao mercado, o regresso de Sarabia seria bem-vindo. "Não depende de mim, mas sim. O Pablo quando cá esteve fez um óptimo trabalho, foi o goleador. É um grande jogador", vincou, tal como o reencontro entre o Sporting e um 'tal'... Cristiano Ronaldo: "Sabemos que é sportinguista, mas não falámos muito se ele podia vir para o clube. São decisões que não somos nós a tomar. Se viesse para nós seria muito importante".