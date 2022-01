Coates felicita companheiros do Sporting: «Foram enormes!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Sebástian Coates não pôde disputar a final four da Allianz Cup por estar ao serviço da seleção do Uruguai, mas o central e capitão dos leões fez questão de felicitar os companheiros de equipa pela conquista do troféu através das redes sociais."Parabéns equipa!!! Foram enormes!!! Mais uma taça equipa", escreveu, no Instagram, o jogador de 31 anos, numa publicação em que partilhou uma imagem publicada pelo Sporting.