Coates grato pela homenagem: «Ainda me faltam coisas a atingir»

Coates foi homenageado no relvado e aplaudido de pé pelos mais de 30 mil espectadores presentes em Alvalade. O capitão não escondeu a sua emoção e fez um balanço dos 300 jogos realizados de leão ao peito."Quando cheguei estava com muita vontade de fazer coisas neste grande clube e ainda me faltam coisas a atingir, mas estou contente pelo jogo, pela equipa, e pelo Sporting", afirmou à Sport TV onde fez um curto balanço da época: "Creio que não mudámos nada desde o início. Não começámos a época da melhor maneira, mas continuamos a acreditar e a trabalhar muito. Os resultados estão a aparecer agora".Já Porro - que segundos antes havia recebido o prémio de jogo e fez questão de entregá-lo ao seu companheiro de equipa - elogiou Coates. "É um orgulho tê-lo como capitão e creio que o trabalho que fez nestes seis anos é muito grande. É um orgulho tê-lo na equipa", garantiu.