Coates já pensa na próxima eliminatória: «Estamos preparados para qualquer equipa»

Coates evitou a derrota do Sporting há uma semana e, na Dinamarca, abriu a vitória dos leões sobre o Midtjylland (por 4-0) O capitão foi questionado sobre o adversário mais desejado na próxima fase, mas optou por desvalorizar. "Queremos seguir em frente na prova e temos de estar preparados para qualquer equipa. Vamos agora é pensar no próximo jogo com o Estoril. Somos uma equipa competitiva que pode rodar. Há muitos jogos e isso ajuda a manter a equipa competitiva", afirmou à Sport TV e Sporting TV.Posteriormente, à SIC, o central reconheceu que o início do jogo não foi fácil."No princípio fomos pressionados, sabíamos que seria assim, mas depois da expulsão tornou tudo mais fácil, e depois houve o golo de Pote na segunda parte que ajudou a resolver O mais importante é que a equipa mostrou que tem qualidade e capacidade para enfrentar estes momentos. Em outras alturas não marcámos tanto por isso foi importante", acrescentou antes de apontar a expulsão de Paulinho como um dos momentos do jogo: "Onze contra onze é mais equilibrado. Neste jogo com mais um a menos tornou-se menos complicado".Para terminar, o capitão ainda falou da sua veia goleadora. "Obviamente que fico contente, marcar não é o primeiro objetivo do defesa, mas se tiver a oportunidade de fazê-lo fico feliz", acrescentou o defesa que ainda dedicou a vitória aos adeptos: "Estamos gratos pois sabemos que fazem um esforço tremendo e é muito importante ter o apoio deles. Dedico-lhes esta vitória".