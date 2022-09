Coates já tem o Qatar na mira: «Renovar foi bom para me preparar para o Mundial»

Um dos que o conqusitou foi Portugal e a sua capital, Lisboa. "Um dos meus filhos nasceu aqui. Saindo de Montevidéu, é a cidade onde me sinto mais cómodo e mais parte do país, ainda que não seja português. É uma cidade espetacular para se viver. É uma capital de um país europeu, mas não tem a loucura de outras capitais", concluiu.

Coates marca a atualidade deste final de semana depois de duas entrevistas que concedeu a canais do Uruguai, seu país natal. Fora das contas de Rúben Amorim para a receção ao Gil Vicente, esta sexta-feira (19 horas) devido a um estiramento na coxa direita, o capitão dos leões aproveitou para falar da sua relação com o Sporting - renovou-a no fim de agosto - ao programa 'Por La Camiseta', do Canal 10, mas também em conversa com a ESPN. E tudo isto com o Qatar na mira...."Renovar contrato influencia sempre na estabilidade de qualquer futebolista, pela confiança que me dão, neste caso... Também é bom, claro, para me preparar para o Mundial", atirou aos microfones da segunda estação, já após ter garantido, no Youtube, que o futuro será, para já, de verde e branco: "Por agora, futebolisticamente, é com o Sporting. Depois, há o sonho da seleção e do Mundial - todos temos isso na cabeça desde que nos qualificámos."O central, de 31 anos, não esquece, porém, o Nacional de Montevideo, emblema que o lançou para o futebol e onde "gostaria" de regressar um dia, apesar de saber que isso não depende apenas de si. Falta o depois do futebol: "Não sei se gostaria de continuar dentro da modalidade. Já é muito tempo, perdes algumas coisas com a tua família... Voltar a viajar e a fazer estágios… Gostaria, sim, de viajar pelo Mundo e visitar países."