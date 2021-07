Coates: «Muitos jogadores não sabiam o que era jogar com pessoas»

Sebastián Coates, capitão do Sporting, falou aos jornalistas na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro após os leões conquistarem a Supertaça, frente ao Sp. Braga. O central uruguaio destacou a exibição da equipa de Rúben Amorim e admitiu que, com a presença dos adeptos nas bancadas, a festa foi ainda melhor.





"É sempre importante começar a época a ganhar, era uma final, muito complicado, porque o Sp. Braga fez uma grande última época. Tínhamos de tentar ganhar, mas com cuidado, porque sabíamos que era um adversário que joga bem. Com público… Havia muitos jogadores que não sabiam o que era jogar com pessoas, mas foi muito bonito, conseguimos ganhar e os sportinguistas conseguiram ver", começou por referir Coates."Não sei se temos algo diferente dos outros, mas sei que somos muito unidos, que temos ambição de estar no Sporting. Nós, os mais velhos, tratamos de passar essa mensagem, e depois há o trabalho do míster que está sempre em cima de nós, que nos pede para deixar tudo no campo. Não gosto muito de comparar este grupo com outros, não gosto de olhar para o passado. O grupo mostra o que é o clube, o respeito que o Sporting merece. Dá tudo, nos jogos, nos treinos… Depois, as coisas podem correr bem ou mal, mas respeitamos muito o clube as pessoas que trabalham aqui, tal como os adeptos.""Temos de festejar este título, perceber que começa o campeonato e focar-nos em ir jogo a jogo, respeitar os adversários e ter a humildade de continuar a trabalhar da mesma forma. Vamos jogar já sexta-feira e temos de estar preparados para esse jogo."