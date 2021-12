Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Infetado com Covid-19, Sebastián Coates foi, ao lado de Palhinha (lesionado), uma das principais ausências do dérbi de. Mas o Sporting não fraquejou com a perda de dois titulares importantes e venceu por 3-1 em pleno Estádio da Luz. Através das redes sociais, o central uruguaio fez questão de agradecer o "grande jogo" dos leões."Não importa o resultado, ficou demostrado que somos uma equipa! Não importa quem jogue, sempre vamos estar juntos para ir à luta! Obrigado equipa. Grande jogo!", exclamou o capitão do Sporting.