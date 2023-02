Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Coates não perde clássico Lesão não será impeditiva para que o camisola 4 possa dar o seu contributo aos verdes e brancos no clássico diante do FC Porto, em Alvalade, no dia 12





• Foto: Paulo Calado