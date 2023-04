Coates nega falta de motivação: «Temos de ter a mentalidade de ganhar sempre»

Coates foi o porta voz da equipa leonina, e garantiu que o grupo vai continuar a lutar pela vitória em todos os jogos procurando ainda um lugar que dê acesso à Champions. "Estamos num grande clube e, apesar desta temporada não correr da melhor forma, não precisamos de motivação. Sabemos o clube que representamos, e temos de ter a mentalidade de ganhar sempre. Nós acreditamos sempre apesar da destavantagem! Jogámos contra grandes rivais e não foi a melhor época em termos de resultados, mas é assim o futebol", afirmou o central, à Sport TV, onde ainda considerou justa a vitória do clube de Alvalade: " Na primeira parte não tivemos oportunidades claras mas controlámos bem a partida, e até me lembro de um lance em que tivemos uma remate interceptado. Depois no segundo tempo marcámos cedo e as coisas ficaram mais fáceis".Resta assinalar que Morita foi eleito o homem do jogo e agradeceu o prémio com um "obrigado" na língua de Camões.