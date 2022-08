Coates: «Nesta equipa ninguém vai desistir, todos juntos vamos a dar a volta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting perdeu por 3-0 no Estádio do Dragão, ficando à 3.ª jornada da Liga Bwin já a 5 pontos do FC Porto. Ao final da noite, Coates deixou uma mensagem nas redes sociais."Nesta equipa ninguém vai desistir... todos juntos vamos a dar a volta", escreveu capitão, que logo após o jogo tinha dito : "Somos um grande grupo que não funcionou neste jogo e temos de mudar, obviamente".

No Estádio do Dragão, Evanilson inaugurou o marcador (42 minutos), antes de Matheus Uribe (78) e Galeno (86) dilatarem a vantagem dos dragões, ambos de grande penalidade, sendo que o primeiro castigo máximo surgiu na sequência de uma falta de Pedro Porro, que acabou por receber o cartão vermelho direto.