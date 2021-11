Coates: «O Dortmund é favorito mas estamos preparados para fazer um bom jogo e passar»

Coates acredita que o Sporting tem condições de fazer um bom jogo frente ao Dortmund, quarta-feira às 20 horas no Estádio José Alvalade."Para o Sporting seria importante passar o grupo, para os jogadores importantíssimo mas sabemos que vai ser muito difícil, muito complicado. O Dortmund é favorito mas estamos preparados e vamos tentar a qualificação. Seria um feito muito grande para todos não só para a parte financeira", disse o capitão leonino à CNN Portugal.Coates destacou ainda que o Sporting não se deve ficar na forma como olham para a equipa. "O importante é como nós podemos reagir ao jogo, vamos tentar mostrar o potencial que temos, dar o máximo de nós e fazer um bom jogo", explicou.No derradeiro treino do Sporting tendo em vista o jogo com o B. Dortmund, Rúben Amorim não contou com Jovane (lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo) e Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo), duas baixas certas para o jogo com os alemães. Para completar o grupo, o técnico chamou os jovens Etienne Catena (defesa) e Nazinho e Edson (médios) que já haviam sido chamados anteriormente aos trabalhos da equipa principal.