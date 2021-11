Coates: «Para mim é um orgulho ser capitão desta equipa»

O capitão do Sporting, Sebastián Coates, reagiu ao triunfo sobre o Borussia Dortmund (3-1) e apuramento do conjunto de Alvalade para os 'oitavos' da Liga dos Campeões dizendo que "é um orgulho ser o capitão desta equipa, que entrega tudo em campo". "Às vezes as coisas correm bem, outras vezes correm mal mas o objetivo desta equipa é sempre dar tudo", começou po dizer à Eleven Sports.Coates destacou a figura de Pote na partida desta noite, apesar de salientar o papel do grupo. "O Pote fez os golos e a equipa conseguiu a vitória. Não importa quem marca, estamos todos de parabéns."Depois de uma noite para recordar, o uruguaio sublinhou: "estamos habituados a ir jogo a jogo e a não nos precipitarmos só por termos um bom jogo. Conseguimos o objetivo mas há que ter os pés no chão e a cabeça fria."