Coates pega no comando: reforço do Sporting para a Champions Goleada e lesão de Inácio sublinharam o peso da ausência do capitão frente ao Ajax. Regresso após castigo aumenta a confiança





• Foto: Luís Manuel Neves