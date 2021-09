Coates, Pote e Gonçalo Inácio em tratamento

O plantel do Sporting treinou hoje em Alcochete, e a novidade foi o regresso de Pote que se juntou a Coates e Gonçalo Inácio no departamento médico para realizar tratamento. O médio-ofensivo foi dispensado por Fernando Santos devido a uma inflamação no pé esquerdo. Já Coates regista uma inflamação no joelho direito, e Gonçalo Inácio uma mialgia na coxa esquerda. Os três jogadores são considerados recuperáveis para o clássico com o FC Porto, agendado para o dia 11 de setembro.





Entretanto, para colmatar as ausências dos lesionados e dos internacionais que se encontram ao serviço das respetivas seleções, Rúben Amorim chamou dez jovens ao treino da equipa principal. Lucas Dias, Hevertton Santos, Nikolai Skoglund, Emanuel Fernandes, João Goulart, Vando Félix, Gonçalo Costa, Bernardo Sousa, Miguel Menino e Gilberto Batista foram os escolhidos pelo técnico leonino. Os leões vão voltar ao treino amanhã, às 10h00, em Alcochete.