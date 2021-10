Coates quer mais: «Espero continuar e deixar marca no Sporting»

"Um golo nos descontos ou um corte decisivo?" A pergunta de Ângelo Girão, capitão do hóquei em patins do Sporting, deixa Coates a pensar. "Fazer um corte decisivo e ver os companheiros a festejar dá-me muito mais prazer. Mas depende do golo, obviamente", defendeu-se o central, entre sorrisos, num vídeo publicado ontem pelo clube nas redes sociais, a propósito dos 250 jogos do uruguaio de leão ao peito.

A iniciativa colocou Coates perante questões de Girão e... dos restantes capitães do futebol verde e branco, do feminino à formação, sem esquecer os seus escudeiros na equipa principal. Neto quis saber qual a sensação de alcançar tal número e Coates partilhou o "orgulho". "Espero continuar e deixar marca no Sporting", acrescentou. Já Palhinha desafiou o camisola 4 a falar da importância do balneário. "Sempre me senti bem aqui e isso também contribuiu para que atingisse os 250 jogos", constata.

Coates confessou ainda o sentimento de "responsabilidade" por liderar um plantel tão jovem. "Mas depois as coisas vão saindo sozinhas. O grupo é espetacular. Nunca tive de fazer mais do que apoiar ou estar lá quando precisavam de mim", concede ‘El Patrón’, que valoriza o que pode fazer pelos companheiros. "E não forço algo que não sou", avisa. De "vários" momentos felizes em Alvalade, Coates destaca os mais simples, como "poder festejar com a família", e sem tirar os pés do chão. "A ideia que me reconforta é dar tudo, todos os dias. Quando acabar a carreira espero ser lembrado por isso."