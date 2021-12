Coates recebeu o prémio de defesa do mês da Liga Bwin: «É uma satisfação ajudar a equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sebástian Coates recebeu esta quinta-feira, na Academia do Sporting, o prémio de melhor defesa do meses de outubro e novembro da Liga Bwin.O central do clube de Alvalade mostrou-se satisfeito pela distinção, tendo agradecido a todos os treinadores que votaram e ainda aos companheiros e equipa técnica dos leões, antes de realçar: "É uma satisfação poder ajudar a equipa e é para continuar."Coates reuniu um total de 34,92% dos votos , por parte dos treinadores principais da competição, superando a concorrência de Otamendi e de Gonçalo Inácio.