Coates recorda a morte do amigo de infância Santiago García

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Santiago Garcia morreu há um ano, e Coates não deixou de publicar uma mensagem nas redes sociais homenageando o amigo que não resistiu a uma depressão. Confessando "sentir falta" do antigo avançado, o capitão leonino também lamentou não ter conseguido fazer mais para ajudar o ex-jogador do Godoy Cruz."Amigo, sinto a tua falta por aqui. Podíamos falar muito ou pouco, mas sempre tivemos uma ligação em que bastava olhar, para nos rirmos e entendermos. Talvez seja um pouco egoísta pela dor que estavas a sentir, mas todos os dias espero que isto seja uma das tuas partidas e que nada disto se tenha passado", escreveu o defesa leonino.Recorde-se que há pouco mais de um ano, três dias após o desaparecimento de Santiago Garcia, o central não conseguiu disfarçar as emoções quando marcou um bis na vitória dos leões frente ao Gil Vicente (2-1), e dedicou os golos ao amigo de infância.