Coates reintegrado no treino do Sporting

O Sporting começou hoje a preparar o jogo com o Portimonense, agendado para sábado às 20h30, e grande novidade foi a reintegração de Coates. O capitão falhou o jogo com o Gil Vicente por problemas físicos, mas está recuperado e tudo indica que será novamente titular em Portimão. Desta forma, caso não se registe nenhum incidente até ao final da semana, Neto será a única baixa nos campeões nacionais.O central, lembre-se, viu o quinto amarelo diante do clube de Barcelos e vai cumprir um jogo de suspensão.Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h30, na Academia.