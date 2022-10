Coates sai lesionado durante o jogo com o Marselha

Sebastián Coates saiu lesionado durante a primeira parte do encontro que opõe o Sporting ao Marselha, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O capitão do Sporting foi rendido ao minuto 35, quando os leões já perdiam por 2-0 em Alvalade.Coates retirou as caneleiras ainda dentro das quatro linhas e acabou por ser o espanhol José Marsà a entrar para o seu lugar, cumprindo a estreia na liga milionária.Ao passar por Rúben Amorim, o defesa-central mostrou-se apoquentado, sem ser conhecido ainda o problema do qual Coates pacede. A substituição terá sido forçada a ocorrer após um lance com Alexis Sanchéz.