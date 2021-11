Coates tem lesão no joelho direito e é baixa pelo menos para duas semanas

Comunicado de la Sanidad de la AUF



?? Sebastián Coates lesionado, no podrá estar a disposición de la selección uruguaya.https://t.co/tzhUQ22dh2 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 7, 2021

Segundo comunicou no final da noite deste domingo o departamento de comunicação da seleção do Uruguai, Coates, capitão do Sporting que estava escalado para os jogos de qualificação do Mundial'2022 contra Argentina (dia 12, em casa) e Bolívia (dia 16, fora), tem uma lesão no joelho direito e ficará fora de combate pelo menos durante duas semanas.Esclarece a mesma fonte que o central, de 31 anos, terminou o jogo em Paços de Ferreira com uma "dor intensa" e um "derrame" na zona supracitada, ficando "sem condições" de viajar e integrar os trabalhos da celeste. "Estima-se que o futebolista esteja de baixa por um período nunca menor a duas semanas", concretiza-se.Esta não é a primeira vez que Coates apresenta problemas no joelho direito, tendo inclusive falhado outras janelas FIFA ou sido alvo de gestão por parte de Rúben Amorim.