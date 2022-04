Coates: «Temos de fazer uma autocrítica em relação ao que fizemos mal neste ano»

No final do jogo, Coates não escondeu o seu desagrado com o facto de o Sporting ter dito adeus à Taça de Portugal.

“Falhámos em detalhes, tivemos algumas oportunidades para marcar como aquela do Matheus e também tivemos o detalhe de não marcarmos bem o avançado do FC Porto no lance do golo. Tínhamos de ser melhores com bola e não conseguimos o objetivo que vínhamos aqui procurar Faltou termos mais bola e arriscar mais. Também há mérito do FC Porto, que nos pressionou bem. No entanto, não passámos por grandes dificuldades durante o jogo, eles tiveram a ocasião do Toni Martínez e marcaram”, referiu à Sport TV.

O capitão dos leões explicou ainda o impacto que este desaire vai ter: “Depois de acabar o jogo estamos desiludidos, mas amanhã temos de pensar no próximo jogo. Temos de fazer uma autocrítica em relação ao que fizemos mal neste ano. Temos alguns jogos e queremos garantir a qualificação para Champions. Desde que cheguei a exigência foi sempre a mesma: ganhar a Liga e as taças. Depois da época passada e do início desta temporada talvez se pensasse que agora íamos estar melhores, mas isto é futebol e os resultados às vezes não aparecem”.