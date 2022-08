Coates: «Temos de mudar, obviamente»

Coates entende que o triunfo do FC Porto sobre o Sporting (3-0) é justificado pela eficácia. "Eles marcaram as oportunidades que tiveram, creio que a diferença esteve nos pequenos detalhes. Se tivéssemos conseguido empatar ainda podiamos ter pensado no 2-1 e podia ter sido diferente. A diferença foi essa, eles aproveitaram as oportunidades", afirmou o capitão do Sporting, à Sport TV, onde recusou centrar os erros no setor defensivo: "Quando estávamos a defender bem era toda a equipa e isso continua. Somos um grande grupo que não funcionou neste jogo e temos de mudar, obviamente".Ainda questionado sobre a saída de Matheus Nunes, o defesa lembrou que "não se pode pensar em quem foi embora" e mostrou-se confiante para o futuro."Temos um grupo humilde e agora é preciso pensar em dar a volta. O FC Porto agora tem uma vantagem de cinco pontos, mas falta muito campeonato", concluiu.