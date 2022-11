Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Da´rio Essugo (@darioessugo6)

O Sporting falhou o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao perder em casa com o Eintracht Frankfurt por 2-1, e alguns jogadores já começaram a reagir à má fase da equipa com mensagens nas redes sociais. Um deles foi o capitão Coates."Temos que fazer autocrítica neste momento e com a obrigação de dar mais e voltar às vitórias", referiu o central.Graças à vitória do Tottenham em Marselha por 2-1, o Sporting continua nas competições europeias, disputando a Liga Europa.Dário Essugo também fez uma publicação: "Este grupo merece mais. O que não nos mata só nos tornará mais fortes. Vamos em frente com aquilo que nos resta".