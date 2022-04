O Sporting realizou esta manhã uma sessão de trabalho em que Rúben Amorim já pôde contar com Sebastián Coates, Manuel Ugarte e Islam Slimani, regressados das respetivas seleções.No treino estiveram também Nicolai Skoglund e Edu Pinheiro, jogadores da formação que o treinador leonino chamou para trabalharem com a equipa principal.Os leões preparam o encontro de domingo, com o Paços de Ferreira, em Alvalade, relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin. Amanhã voltam a treinar na Academia, a partir das 10h00, à porta fechada, seguindo-se a conferência de imprensa de antevisão à partida pelas 12h30, também em Alcochete.