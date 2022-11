Coates vê o lado positivo deste Mundial: «É melhor porque estamos a meio do campeonato e não há tanto cansaço»

Será que, no meio da torrente de críticas contra o Mundial do Qatar, ainda há quem veja o lado positivo quanto ao momento da prova? A resposta é sim, há, e logo com um argumento interessante e pouco explorado até agora."Para nós, que jogamos na Europa, talvez seja melhor, porque estamos a meio do campeonato e não há tanto cansaço, comparativamente a quando estamos no fim de todas as competições de clubes", defende Sebastián Coates, capitão do Sporting, em entrevista aos meios do clube, antes de apontar para a importância de uma adaptação rápida, a propósito das altas temperaturas do Qatar. "É importante ir para lá o mais rápido possível, assim podemos adaptar-nos melhor às condições do país", refere.Em contagem decrescente para a competição, o internacional uruguaio projeta duelos… fratricidas contra Portugal, onde vai defrontar vários ex-companheiros em Alvalade, e também contra o Gana, de Fatawu. Mas, amigos, amigos… brincadeiras só no tempo certo."Eu não gosto muito de falar antes ou de fazer algumas brincadeiras. Pode acontecer alguma coisa, algum dos dois pode ficar pelo caminho e pode tornar-se complicado. Claro, espero ganhar (risos), mas as brincadeiras virão depois do Mundial", promete Coates, admitindo que "o jogo com Portugal vai ser muito especial." "Joguei com muitos dos que foram convocados [Rui Patrício, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário, João Palhinha, Matheus Nunes, William Carvalho, Rafael Leão], mas eu sou uruguaio e quero vencer esse jogo, também", avisa.Para Coates, por muito que um Mundial convoque boas memórias, o segredo está em viver o momento com uma certa frieza. "Talvez tenha desfrutado mais dos Mundiais que vi pela televisão, porque enquanto jogador, pela carga que têm os jogos e até as viagens, às vezes torna-se mais complicado", declara. A emoção só é mais difícil de controlar quando as bandeiras acenam da bancada. "Quando entras num estádio e vês muita gente do Uruguai… No Brasil [2014], por exemplo, era perto, mas na Rússia [2018] era uma viagem complicada e ver tanta gente do teu país a apoiar-te tem um significado muito grande", admite.Se é certo que "o sonho de todos passa por ser Campeão do Mundo", Coates defende que "o primeiro jogo [Coreia do Sul] é sempre o mais difícil, é o que normalmente custa mais." Grato ao Sporting, por lhe ter permitido desde 2016 "continuar a ir à seleção", o defesa concorda que "teoricamente" Uruguai e Portugal podem ser favoritos no grupo H mas recorre a uma fórmula bem conhecida da época do título dos leões para gerir as expectativas. "Se não decidires bem, as vitórias podem cair para o outro lado. Por isso, temos de ir de forma tranquila e, como dizemos no Sporting, jogo a jogo. Vai ser muito difícil para qualquer uma das seleções, hoje em dia não há uma favorita."