Coates volta a testar positivo e regresso a Portugal depende das autoridades de saúde do Uruguai

Coates voltou a testar positivo num teste de despistagem à Covid-19 e, por esse motivo, não será opção para o Uruguai no duelo desta terça-feira com a Venezuela, confirmou fonte oficial da seleção celeste aEsta é a segunda vez que o capitão do Sporting tem um resultado positivo, depois de um controlo realizado na segunda-feira, no regresso do Uruguai do Paraguai, depois do encontro entre as duas seleções no último domingo - antes havia testado negativo por duas vezes.Recorde-se que o central já havia estado infetado em dezembro, tendo falhado os encontros dos leões com o Benfica e Ajax, pelo que subsistem dúvidas quanto à 'natureza' destes resultados: se resquícios da infeção de há dois meses; se a contração de uma nova variante, possibilidade que, segundo a imprensa local, está a ser analisada pelo corpo clínico do Uruguai.Seja como for, é certo que Coates não vai figurar nos convocados do selecionador Diego Alonso. Menos clara é a data de regresso a Lisboa, dado que tudo dependerá de clarificação por parte das autoridades de saúde locais. Como noticiámos, o Sporting está naturalmente a par da situação.