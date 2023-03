Coincidência alimenta chamada de Nuno Santos à Seleção Nacional

Nuno Santos tem vindo a alimentar a hipótese de ser chamado à Seleção Nacional, um cenário que pode vir a suceder sexta-feira. Referenciado por Roberto Martínez, não tivesse sido um dos elementos observados ao vivo pelo selecionador em Alvalade, o ala protagonizou ontem uma coincidência no site da FPF.Isto porque surgiu retratado na página da Federação com uma fotografia renovada, envergando a camisola das Quinas; a última convocatória referida era ao serviço do... Sporting, quando na verdade foi quando estava nas camadas jovens do Benfica.A este respeito, fonte da FPF explica que foram mudadas as fotos de todos os jogadores pré-convocados para o Mundial e que por um erro informático foi atribuída ao atual clube a última internacionalização.Sobre a possível chamada do canhoto, Amorim foi claro: "É mais um que pode ir. Mas há muitas soluções..."