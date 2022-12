Colegas e universo leonino aplaudem Jovane: «Honrado por atingir a marca dos 100 jogos»

Lançado aos 61' na vitória (6-0) entre Sporting e Farense, Jovane ainda foi a tempo de deixar bons apontamentos em campo no regresso à ação na competição, isto numa partida em que o avançado de 24 anos alcançou a marca redonda de 100 encontros ao serviço dos verdes e brancos. Uma marca assinalável e que não passou ao lado de Jovane... nem dos companheiros de equipa.Após ter abordado a importância da vitória bem como da marca dos 100 jogos pelo Sporting em declarações aos órgãos do clube de Alvalade, o internacional cabo-verdiano aproveitou para sublinhar a importância da data, numa curta mensagem publicada nas redes sociais. "Sinto-me honrado por atingir a marca de 100 jogos de leão ao peito e orgulhoso do meu percurso até aqui. Que juntos continuemos a escrever histórias de grandes conquistas", frisou.A verdade é que Jovane mereceu elogios e a parabenização por parte de vários elementos do universo leonino, entre eles companheiros como Edwards, Matheus Reis, Arthur e André Paulo, além de ex-colegas, tais como Tabata e Tiago Tomás. O avançado que se encontra cedido pelo Estugarda ao Sporting até final desta temporada chegou mesmo a louvar a atitude de Jovane, que permitiu que Mateus Fernandes cobrasse o penálti que resultou no 6-0 diante do Farense."Corações como o teu merecem tudo, Jovane!", assumiu Tiago Tomás, corroborando, desta forma, as palavras deixadas por Amorim, na véspera, relativamente a Jovane. "Não imaginam como o Jovane precisa de um golo. Teve uma boa atitude ao dar a bola ao Mateus. Quis dar o penálti ao Mateus. Há que realçar essa atitude por parte do Jovane", admitiu.