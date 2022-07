Colegas rendidos a Pote: «Golão tão grande como essa cabeça»

Sporting mostra outro ângulo do grande golo de Pote Sporting mostra outro ângulo do grande golo de Pote

Pote continua em grande nível nesta pré-época, onde já soma 4 golos em outros tantos jogos. O mais recente foi apontado ontem, diante do Villarreal (1-1), após um gesto técnico tremendo, que mereceu muitos elogios dos colegas de equipa."Golão tão grande como essa cabeça", escreveu - com emojis ternurentos à mistura - Matheus Nunes num comentário a uma publicação do goleador leonino no Instagram, relativo ao jogo contra o clube espanhol.Edwards, Jovane, André Paulo, Daniel Bragança e Tabata foram outros companheiros que reagiram, todos fascinados com o belo disparo de pé esquerdo de Pote.