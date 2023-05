Colegas saúdam regresso de Bragança: Da "prenda de aniversário" de Morita à lembrança de Palhinha

O Sporting assinalou de forma condizente o regresso ao trabalho de Daniel Bragança, após um total de 305 dias de ausência fruto de uma entorse traumática com rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, através de fotografias que ilustraram uma sessão de trabalhos especial na ala profissional da Academia e contaram com a reação de vários elementos do plantel às ordens de Rúben Amorim.A alegria foi muita por parte dos companheiros de equipa de Dani, algo que ficou evidente nos comentários à publicação do clube de Alvalade a destacar o regresso ao treino integrado de Bragança. Desde logo, Palhinha, ex-médio dos verdes e brancos e amigo próximo do camisola 23, expressou a sua alegria pela situação, bem como outros nomes que ainda compõem o atual plantel dos verdes e brancos."Que prenda de aniversário!", escreveu Morita, que hoje completa 28 anos, bem como outros que destacaram o regresso com emojis e sorrisos, entre eles Pote, Ugarte, St. Juste ou André Paulo. E até Tiago Tomás, emprestado pelo Sporting ao Estugarda, não esqueceu o momento. "Coisas que adoramos ver", assumiu o avançado de 20 anos.