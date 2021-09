Com os olhos no clássico: Coates trabalha no relvado em dia de regresso de Palhinha

O Sporting realizou esta quinta-feira mais uma sessão de trabalho, em Alcochete, em que a principal nota vai para Sebastián Coates, que já realizou trabalho de relvado. O central recupera de uma lesão num joelho.





A sessão, de preparação para o clássico de sábado, com o FC Porto (20h30), contou também com participação de João Palhinha, recém-regressado da Seleção Nacional.Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam, segundo informam os leões, a realizar tratamento.A equipa volta a treinar amanhã, pelas 10h00, na Academia, seguindo-se a conferência de imprensa de antevisão à partida, marcada para as 18h30 no Estádio José Alvalade.