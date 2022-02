«Começaram no início da semana com histórias»: Rúben Amorim e a confusão no fim do clássico

Rúben Amorim na Sport TV, abordando a confusão final no FC Porto-Sporting (2-2), com agressões e expulsões."Nervos à flor da pele, às vezes um vai separar e entra na confusão. Começou no início da semana logo, quem tem de perder o discernimento são os jogadores. Começou durante toda a semana e temos de aguentar. Mas quando um está lá, tentamos levar as coisas da melhor forma. Mas se está um lá dentro, termos de ajudar. Que haja a mesma investigação que houve ao lance do Nuno Santos e castigar quem tiver de ser castigado. É um mau exemplo mas a culpa é de todos, não só dos jogadores, que têm o direito a perder a cabeça, mas de todos os outros intervenientes, que começaram no início da semana com histórias", disse o treinador do Sporting.