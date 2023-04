Comissão de Acionistas sugere aumento de até 32% do vencimento de Frederico Varandas

A Sporting SAD enviou esta sexta-feira a proposta de alteração da política de remunerações fixas dos órgãos sociais à CMVM --, com base num estudo encomendado à consultora Korn Ferry, na qual sugerem um aumento até 32 por cento do vencimento do presidente Frederico Varandas., a revisão da política salarial será o ponto único da assembleia geral de acionistas que terá lugar a 16 de maio, às 18 horas, em Alvalade.No referido documento, a Comissão de Acionistas, órgão responsável pela apresentação da política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade, propõe um aumento do vencimento do presidente dos atuais 182 mil euros para até 240 mil euros. Por outro lado, apontam a um aumento de 45% da componente fixa do vencimento dos seus vice-presidentes, de 131 mil euros para até 190 mil euros, justificando que "a remuneração do presidente do conselho de administração está 11,4% abaixo da mediana de mercado" - a comparação é feita com base na política de outras instituições do futebol, como Benfica ou FC Porto.A proposta contempla, ainda, que seja atribuído um vencimento fixo aos administradores não executivos - que atualmente não são remunerados - no valor de 7 mil euros, em linha com a remuneração do presidente do Conselho Fiscal, além de uma remuneração de 6 mil euros para os vogais do Conselho Fiscal, 3 mil euros para o presidente da mesa da assembleia-geral, 1.500 euros para o vice-presidente da mesa da assembleia-geral e 1.000 euros para o secretário da mesa da assembleia-geral."Atendendo ao nível de responsabilidade, que entendemos semelhante ao do Presidente do Conselho Fiscal, e à necessidade, prevista nos Estatutos da Sociedade, de estarem presentes em reuniões mensais de Conselho de Administração, propomos que a remuneração dos Administradores não executivos seja alinhada com o Presidente do Conselho Fiscal", pode ler-se.