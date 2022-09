Comissão de Instrutores propõe arquivamento de processo aberto a jornalista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga já enviou para o Conselho de Disciplina (CD) da FPF a proposta de arquivamento do processo aberto à jornalista da Sport TV, Rita Latas.

Segundo Record apurou, a instrução foi concluída depois de a CI ter declarado o processo urgente, propondo o imediato arquivamento sem considerar ouvir explicações da jornalista. A CI entendeu que esta não cometeu qualquer infração disciplinar por ter atuado ao abrigo da sua liberdade de expressão e no âmbito da liberdade de imprensa. Segundo apurámos, o órgão da Liga, no relatório enviado para o CD da FPF, deixou considerações sobre o facto de, já após o envio do processo para instrução ter, de "forma pública" e "não desmentida", informado que estaria a ponderar não sancionar a jornalista.





No documento enviado ao CD da FPF a CI recordou também que a norma da flash-interview (aprovada e incluída nos Regulamentos da Liga em 2011) encontra reflexo, nos mesmos moldes, nos regulamentos da FPF e da UEFA.Recorde-se que o processo é relativo ao final do jogo entre o Sporting e o Chaves , a 27 de agosto, em Alvalade, quando a repórter portuguesa questionou o treinador dos leões, Rúben Amorim, sobre declarações do avançado Slimani.