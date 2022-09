Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Como motivar uma equipa a 11 pontos da liderança? Oceano teve de lidar com bem pior... Record esteve à conversa com o aantigo treinador do Sporting e com Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto





• Foto: José Gageiro/Movephoto