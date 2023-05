Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Como os ingleses olham para Rúben Amorim: «Os adeptos veem-no no lote do próximo Arteta ou Guardiola» Tottenham aperta a malha ao técnico do Sporting; Tom Allnutt, jornalista inglês, concorda que é um nome "entusiasmante"





• Foto: Luís Manuel Neves