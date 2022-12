Como seria o Sporting com o regresso de Ronaldo? César Mourão imaginou o futuro

Cristiano Ronaldo está a jogar o Mundial sem clube, após a polémica entrevista em que criticou o Manchester United. E se em janeiro ele voltasse ao Sporting, o que aconteceria? Foi esse o desafio que lançámos a César Mourão – e o humorista pintou um 2023 muito verde.8 de janeiro de 2023, o Sporting joga na Madeira, o estádio dos Barreiros é um metro em Pequim na hora de ponta, o público aglomera-se desde o dia anterior, os adeptos misturam-se, confundem-se os fervorosos sportinguistas e maritimistas que estão lá com um propósito maior do que somente apoiar a sua equipa: ver um dos melhores jogadores da história do futebol mundial no regresso à Liga portuguesa para, quem sabe, a sua despedida dos relvados. Leia o artigo na íntegra na Sábado