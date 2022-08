Comportamento de Pepe no clássico indigna leões

O comportamento de Pepe a dado momento do FC Porto-Sporting deixou indignados os elementos do Sporting, sabe. Em causa, mais concretamente, uma situação na 1.ª parte, em que o capitão portista, numa disputa de bola com Morita, acertou com o calcanhar na cara de Morita quando caía no relvado.Segundos depois, o internacional português travou-se de razões com Matheus Reis, uma situação que também não agradou aos verde e brancos.