Comportamento dos adeptos vale 3700 euros de multa ao Sporting

O Sporting foi multado em 3.700 euros por conta do comportamento dos adeptos no duelo de quarta-feira com o Santa Clara, referente às meias-finais da Allianz Cup. De acordo com o mapa de castigos esta sexta-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a maior fatia desta multa prende-se com o uso de objetos pirotécnicos durante o encontro (3.190€), ao passo que o restante valor (510€) diz respeito a um cântico considerado ofensivo.Além destas duas sanções, também Gonçalo Inácio e Ricardo Esgaio foram alvos de multas, no caso por conta dos cartões amarelos que viram.