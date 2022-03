Comportamento dos adeptos vale mais 12620 euros de multa ao Sporting

O Sporting voltou a ser alvo de uma pesada multa por conta do comportamento dos adeptos. Desta feita, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um total de 12.620 euros de sanção devido a factos ocorridos durante o jogo com o Marítimo, referentes a cânticos insultuosos para com os insulares (510€) e por lançamento e utilização de material pirotécnico (12.110€). Note-se que o Marítimo também foi multado pela utilização de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos dos leões, no caso em 561€.