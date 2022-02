Comportamento dos adeptos vale mais 5740 euros de multa ao Sporting

O Sporting voltou a ser multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por conta do comportamento dos adeptos. Desta feita a coima foi de 5740 euros e diz respeito à utilização de engenhos pirotécnicos durante a partida com o Belenenses SAD. Além desta multa, o Sporting foi ainda alvo de uma outra, de 2652 euros, neste caso devido ao atraso no início da 1.ª e 2.ª partes.Idênticas coimas foram aplicadas ao conjunto azul, mas por valores bem mais baixos. 1552 euros pelo atraso no arranque das duas partes e ainda 1020 euros pela utilização de engenhos pirotécnicos... por parte dos adeptos do Sporting. Em causa está o facto de ter sido permitida a "entrada e permanência de materiais pirotécnicos" no Estádio Nacional.