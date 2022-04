Comportamento dos adeptos vale mais de 25 mil euros de multa ao Sporting

O Sporting foi multado num total de 25.880 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por conta do comportamento dos seus adeptos no encontro do fim de semana diante do Tondela.De acordo com o mapa de castigos do CD da FPF, em causa estão cânticos considerados ofensivos tendo Luís Godinho, Tiago Dantas e ainda o Benfica como destinatários (1.020 euros), mas a maior parte das multas vai mesmo para o lançamento de objetos pirotécnicos, num total de 24.860 euros.O Sporting, recorde-se, venceu no sábado por 3-1 em casa da formação beirã.