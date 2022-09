Comportamento dos adeptos vale mais de 29 mil euros de multas ao Sporting

O Sporting foi alvo de multas num valor total de 29.070 euros, por conta do comportamento dos adeptos no encontro do fim de semana diante do Boavista , no qual os leões perderam por 2-1.Em causa estiveram os cânticos ofensivos entoados tendo como alvo dos rivais axadrezados (1020 euros), mas essencialmente o uso e arremesso de material pirotécnico. O leão é sancionado com três multas distintas, duas de 10.200 euros, pelo arremesso de objetos com e sem reflexo no jogo, e ainda uma 'genérica', de 7.650€, pelo comportamento dos adeptos, por conta da contabilização de lançamento de um total de 30 engenhos pirotécnicos.Deste jogo resultou ainda uma multa de 408 euros ao Boavista por insultos ao Sporting, mas também a Rochinha, e ainda uma outra, de 2.040 euros, pela entrada de objetos pirotécnicos na zona destinada aos adeptos leoninos.