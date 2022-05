Comunicação na Academia: Sporting realizou sessão interna para os seus treinadores de formação

O Sporting realizou, esta quarta-feira, mais uma sessão interna, desta feita destinada aos treinadores do futebol de formação e subordinada ao tema da comunicação. Na Academia de Alcochete, o antigo jornalista Jorge Nuno Oliveira foi o formado convidado, o que para si foi "um prazer e uma honra"."Comunicar é sempre partilhar emoções e têm de o fazer com confiança e muita credibilidade. Foi um prazer e uma honra estar aqui, mas foi também muito fácil. A plateia foi muito participativa, esteve envolvida desde o início e, por isso, foi uma tarde bem passada. Houve troca de experiências, falámos de alguns aspectos que dizem respeito à qualidade da informação e que são fundamentais num clube com a grandeza do Sporting", sublinhou, em declarações à Sporting TV.Já Pedro Pontes, técnico dos sub-14 A, vê esta ação como "decisiva". "Temos de ter a noção de que a nossa comunicação verbal e não verbal têm muita influência na forma como os nossos jogadores captam a mensagem. Por isso, o tom e a forma como exteriorizamos com gestos também os influencia a acreditar mais ou menos na mensagem que está a ser transmitida. Todas [as formações] têm relevância e, neste caso, a comunicação é algo com que temos de lidar todos os dias. Por isso, tudo o que sejam estratégias para a melhorar só nos pode ajudar", apontou.Por fim, o treinador dos sub-14 B, Nuno Laires, enalteceu a importância da comunicação com os jovens jogadores. "A linguagem é muito mais do que aquilo que dizemos. A comunicação é fundamental na nossa área, porque temos de conseguir passar uma mensagem, principalmente a crianças. E, muitas vezes, temos de fazê-lo através daquilo que não dizemos, por aquilo que demonstrámos e pela nossa coerência", rematou.