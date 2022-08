Concentração para o jogo será no Núcleo de Braga

Os adeptos do Sporting que tenham bilhete para se deslocar ao Municipal de Braga, assistindo assim à estreia dos leões na Liga 2022/23, no domingo, poderão concentrar-se junto ao Núcleo do clube na cidade dos Arcebispos caso queiram ir na ‘caravana’ verde e branca até à Pedreira. O início da reunião está marcada para as 14h30 e o apito incial para as 18 horas – o percurso entre a sede e o estádio demora, a pé, pouco mais de 25 minutos.





Recorde-se que os adeptos leoninos já esgotaram todos os 1.500 bilhetes disponíveis para os visitantes, não sendo possível adquirirem mais no recinto adversário: o Sp. Braga só tem venda exclusiva a sócios.