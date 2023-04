Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Confiança em Adán não abala: «Também houve 'frangos' do Coates, do Pote, do Bellerín…» Joaquim Melo, antigo guarda-redes do Sporting, diz que falha do espanhol contra a Juventus "é normal" e não vê necessidade de ir ao mercado





• Foto: Pedro Ferreira