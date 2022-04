Confusão na final da Allianz Cup acaba em 45 dias de castigo para Hugo Viana

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, com 45 dias de suspensão, na sequência dos acontecimentos na final da Allianz Cup, disputada a 29 de janeiro, contra o Benfica.Em causa está, vinca o CD, comportamento incorreto do dirigente leonino para com Luisão, diretor técnico dos encarnados, mas também para com o presidente das águias, Rui Costa (Artigo 141.º, a inobservância de outros deveres). Também visou, mas com lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa (Artigo 136.º com reincidência, o motorista do líder benfiquista, Ricardo Santos.Tal comonoticiou logo a seguir à decisão, o team manager verde e branco envolveu-se numa escaramuça com o antigo central, isto após terem trocado mensagens durante a segunda parte do encontro, que culminaram com insultos e cabeças encostas depois do apito final - recorde tudo aqui Aberto o processo, foi, lê-se no comunicado do CD, feita análise profunda com recurso a imagens de vídeo, dado o poremnor do caso.Além da supracitada suspensão, o organismo aplicou a Hugo Viana uma multa assessória de 8.930 euros.Luisão, que, vai ter de pagar 765 euros.