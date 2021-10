Conheça o 'míster' João Pereira: um adjunto com liberdade e que controlou... os gritos

Admitindo que o 'bichinho' de ser treinador foi crescendo nos últimos anos, garantindo, ao mesmo tempo, que o objetivo foi sempre começar como adjunto - e começou, nos sub-23 dos leões, chefiados por Filipe Pedro -, João Pereira revela em entrevista ao jornal Sporting as suas novas rotinas, agradecendo, primeiro, a "liberdade" que o treinador principal lhe concede; no fundo, sublinha o bom ambiente e o trabalho em equipa.





"O que mais gosto é, sem dúvida, dos momentos competitivos. Podermos ver no campo aquilo que treinámos durante a semana é uma das melhores satisfações de ser treinador", sublinho, explicando que nos primeiros jogos... houve alguma 'impaciência' no banco de suplentes: "Nos primeiros jogos, principalmente nos particulares, falava e gritava muito lá para dentro. Depois ia para a casa a pensar naquilo, tal como me acontecia enquanto jogador; a ver a gravação, ouvia-se muito a minha voz e pensei 'não pode ser, quando andava lá dentro também não gostava que gritassem comgito. Neste momento sou muito mais calmo."Como ex-jogador e agora técnico, deixa conselhos aos miúdos da formação: "Ouçam os treinadores, durmam, descansem, alimentem-se bem, nunca facilitem no treino e estejam sempre a 100 por centro! A nossa equipa técnica tenta ser disciplinadora: até podemos estar perante um grande jogador, mas se não for uma pessoa regrada dificilmente se chega e continua num patamar elevado."